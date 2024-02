La traición de Ender en el capítulo de 'Pecado Original' del miércoles 7 de febrero

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este miércoles 7 de febrero. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este miércoles 7 de febrero, Yildiz está impactada. No puede creer que Ender la haya traicionado para ganarse la confianza de Halit y volver a casarse con él. Además, está en shock por la humillación que ha sufrido por parte de Halit, quien despide a Kerim delante de todos los invitados.

Yildiz coge a su bebé y se van, pero Halit ha cancelado sus tarjetas y no tienen dinero. Se tienen que ir a casa de una amiga de Asuman, mientras que Ender se instala de nuevo en la mansión. Sin embargo, Yildiz sabe que esa situación no se puede alargar mucho más tiempo, especialmente por su hijo, ya que no piensa permitir que Halit se quede con la custodia.

De este modo, Yildiz llamará a Kaya para pedirle que se vean. Además de su amigo es su abogado y necesita saber cómo de grave es su situación después de que Halit la haya echado de casa. Kaya, por su parte, también está afectado por todo lo que ha ocurrido: su hermana está destrozada, su amiga en la calle y su exmujer se ha casado con su amigo.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie 'Amar es para siempre' a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h.