El plan de Ender sale mal en el capítulo de 'Pecado Original' del martes 10 de octubre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este martes 10 de octubre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que 'Pecado Original' también está disponible por adelantado en atresplayer.

En el capítulo de 'Pecado Original' este martes 10 de octubre, Ender quiere juntar a Nadir con Sahika en un restaurante, sacarles fotos y que Halit piense que le ha vuelto a traicionar. Sin embargo, el plan no sale como esperaba. Leyla está harta de las insinuaciones de Sahika y Ender, que la tachan de cazafortunas.

Ender y Kaya están muy preocupados por dónde pueda estar su hijo. Unos policías se presentaron en su casa asegurando que Yiğit estaba acusado de intento de homicidio, pero en comisaría han descubierto que habían sido víctima de una trampa. Finalmente, Yiğit aparece, el joven abraza a sus padres y decide sincerarse con ellos: “Al casaros, comprendí que me queríais de verdad y yo no me lo había creído”.

La pareja no tarda en romper a llorar cuando Yiğit se refiere a ellos como papá y mamá porque es la primera vez que los llama así. "He soñado tanto con oír eso”, confiesa Ender entre lágrimas. La protagonista no puede estar más feliz.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

