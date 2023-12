Un gran enuig al capítol de 'Pecado Original' del divendres 22 de desembre

'Pecado Original ' continua a les tardes d'Antena 3 amb un nou capítol aquest divendres 22 de desembre. Els espectadors tenen, de dilluns a divendres, una nova cita amb aquesta aclamada ficció, qualificada com a “trenca rècords” pels mitjans turcs. Recordem, a més, que 'Pecado Original' també està disponible per avançat a atresplayer.

Al capítol de 'Pecado Original' aquest divendres 22 de desembre, Şahika ha provocat una nova discussió entre Ender i Kaya. La germana de Caner va acusar directament la seva cunyada d'haver enverinat el seu fill, ja que, com que havia intentat matar-la uns dies abans, no li estranyava que tractés de fer el mateix amb els seus éssers estimats. Tot i això, Şahika va assegurar ser innocent i Kaya va obligar la seva dona a disculpar-se amb ella.

D'aquesta manera, Ender es desfà amb Caner i li explicarà que està molt enfadada amb Kaya. Amb tot el que els ha fet Şahika, no comprèn com no s'ha posat al seu lloc i no ha tret la cara per ella a la discussió .

Şahika gaudirà d'haver creat un nou problema en el matrimoni del seu germà, encara que Ender i Kaya parlaran sobre els fets i intentaran fer les paus. Aconseguiran solucionar les diferències o acabarà Şahika dinamitant la seva relació?

A més, Yildiz està molt il·lusionada amb Kerim i no pot deixar de pensar-hi. Halit està molt atent al seu fill i vol passar-hi tot el temps possible. Per la seva banda, Ender comença a treballar al hòlding com la mà dreta de Halit, que també vol mantenir Kerim del seu costat.

Així és la telenovel·la turca 'Pecado Original'

Considerada un “clàssic de culte” a Turquia, el país d'origen i on també ha arrasat en audiències. 'Pecado Original' supera els 200 milions de seguidors a tot el món. Ha aterrat als Estats Units, Mèxic, Grècia, Xile, Vietnam, Angola o Moçambic, entre els més de 70 països on ha arribat.

Antena 3 ofereix als seus espectadors unes tardes molt variades a la televisió, que comença amb la sèrie 'Amar es para siempre' a les 15:45h. Posteriorment, emet la sèrie turca 'Pecado Original' a les 17:00h. A més, la tarda acaba amb el programa d'actualitat i crònica social 'Y ahora Sonsoles' a les 18h, i 'Pasapalabra' a les 20h.