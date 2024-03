Paz Padilla vuelve por sorpresa a las tardes de Telecinco tras su despido de 'Sálvame'

Paz Padilla ha vuelto a Telecinco, pero ahora como colaboradora y no como presentadora. Después de ponerse al frente de su propio programa, 'Te falta un viaje', en Cuatro, la humorista ha estado desaparecida de la televisión desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, ahora ha regresado a las tardes de Telecinco, franja que no pisaba desde su despido de 'Sálvame' hace ya dos años.

De este modo, Paz Padilla se ha convertido en colaboradora por un día de 'TardeAR'. Y es que el programa había preparado un reencuentro de 'Crónicas Marcianas', con Xavier Sardà, Paz Padilla, Boris Izaguirre, Carlos Latre y Frank Blanco. Por lo tanto, Paz Padilla ha regresado al mismo plató que acogió durante más de una década el decorado de 'Sálvame', donde ella fue presentadora durante tantos años.

| Mediaset

Durante la charla, los colaboradores destacaron el papel transgresor que jugaba en aquellos años Boris Izaguirre en Crónicas Marcianas'. "Todavía hoy nos llama la atención y nos escandaliza", dijo Paz Padilla después de ver momentos más destacados del venezolano en el late night de Telecinco. "Hoy en día, con la cancelación, es brutal la censura que tenemos", añadía la andaluza.

"Hay una cosa que es la educación que dan los padres, que es muy importante aquí. Uno no puede permitir que su hijo se meta en las redes e insulte, amenace y agreda. Nadie te insultaría por la calle, cara a cara, por lo que tampoco debería permitirse en redes sociales, no puede haber esa manga ancha, esa falta de regulación", opinaba Paz Padilla

Recordamos que actualmente Paz Padilla no cuenta con ningún proyecto en Telecinco. La cómica ha participado en varios espacios, como 'Me Resbala', pero no han conseguido funcionar en audiencias. De hecho, también regresó a 'La que se avecina' en su temporada 14, aunque se desconoce si seguirá formando parte del elenco en los nuevos capítulos.

| Mediaset

Además, 'TardeAR' ha recibido a Manuela Trasobares, musa del tema "Zorra" de Nebulossa. El momento en que tiró una copa en un plató de televisión hace años se ha convertido en mítico. Frank Blanco contaba que su familia tuvo cierta amistad con Dalí, así que le proponía unir pintura y copas, tirando copas contra un lienzo.

Todo iba bien, hasta que cada uno dedicaba un brindis, como Ana Rosa por 'TardeAR'. Cuando le tocaba el turno a Paz Padilla, en lugar de lanzar la copa contra el lienzo, perseguía a Xavier Sardà por el plató copa de pintura en mano. "¡Por los viejos tiempos", gritaba.