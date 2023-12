'OT 2023': ¿Qué días estarán fuera de la academia por Navidad los concursantes?

Los concursantes de 'OT 2023' abandonan la academia por Navidad. Estos días tan especiales, el programa paralizará sus emisiones para que los participantes puedan estar con sus familiares. Tan solo serán unos días, pero los participantes podrán estar expuestos a toda la información del exterior tras un mes aislados en 'OT 2023'.

"La dirección del programa ha decidido que el domingo 24 os iréis a casa a pasar la navidad con vuestras familias. Regresaréis el martes 26 por la mañana e iréis llegando escalonadamente y a las 16 horas habrá reparto de la gala 5", les comunicaba Noemí Galera la noticia. Por lo tanto, los concursantes de 'OT 2023' estarán tres días fuera de la academia.

"Os recomendamos que no miréis las redes sociales y os damos la opción de dejar vuestro móvil aquí. Os acompañará un familiar para iros y otro al volver. Como la directora de la academia os recomiendo que lo dejéis aquí, no lo necesitáis, vais a estar acompañados", les recomendaba Galera.

| Prime Video

"Y me gustaría que vuestras casas no se conviertan en el santuario de Lourdes y que sea una Navidad como hubiera sido el año pasado. Os recomiendo que estéis con vuestras familias y aprovechéis el tiempo con ellas", añadía la directora.

De este modo, reiteraba que no deben entrar en las redes sociales: "No estéis pendiente de lo que se dice porque eso no va a cambiar, pero si os puede cambiar a vosotros en el transcurso del programa. Lo que digan no va a cambiar y gustar a todo el mundo es imposible", concluía Noemí Galera.

| Prime Video

Recordamos que no es la primera vez que los participantes de ' Operación Triunfo ' salen de la academia por navidad, ya que ha ocurrido en más de una edición. La última fue en 'OT 2017', cuando Aitana, Amaia, Alfred, Ana Guerra, Cepeda, Roi y el resto de concursantes vivieron la Nochebuena con sus familias. Además, en 'OT 2020' también se rompió obligadamente el aislamiento por culpa de la pandemia.

Además, como ha desvelado Noemí Galera, en su regreso habrá el reparto de temas de la gala 5. Una entrega a la que llegan como nominados Salma y Álex, expuestos a la opinión del público. Previamente, a las 00:00h de la noche del 24 al 25 de diciembre, Prime Video lanzará la gala de Navidad, que se grabó el jueves 21 de diciembre.