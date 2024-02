Onyx, segunda expulsada de 'Drag Race All Stars': patina de nuevo en una mítica prueba

El segundo programa de 'Drag Race España: All Stars' en atresplayer se saldó con la expulsión de Onyx Unleashed. La reina intergalática, original de la segunda temporada, no logró superar uno de los retos más complejos de todas las ediciones: el Snatch Game. Su imitación de Lorenzo Caprile no resultó cómica y la situó en el bottom junto a Sagittaria, que había imitado a Rosario Flores.

Dada la duración y distinción de esta prueba, el episodio de ayer no contó con prueba inicial. Así, las ocho concursantes se enfrentaron directamente a este temido reto de interpretación, imitación y humor que causa terror. La madrileña mostró inicialmente voluntad: "A mí me apetece también. Me gustaría redimirme de mi edición". Cabe destacar que Onyx fue expulsada de la segunda edición tras fracasar en este mismo challenge.

Yurena y Yola Berrocal acompañaron a las concursantes durante el desarrollo de la prueba. En ella brillaron las interpretaciones de Pupi Poisson, como Tamara Falcó, y Drag Sethlas, como Aless Gibaja. Por el contrario, la Rosario Flores de Sagittaria y el Lorenzo Caprile de Onyx Unleashed no causaron demasiadas risas. Así, Pupi y Sethlas ganaron el reto que las llevó al lipsync en el que decidirían a la expulsada.

Silvia Abril completó el panel de jueces del episodio

Tras el Snatch Game, las reinas acudieron a la pasarela, cuya temática era de redención. En esta ocasión, el perfil humorístico que acompañó a los jueces durante las valoraciones fue la cómica Silvia Abril. Los cinco jueces coincidieron en que la interpretación de Onyx fue fallida: "Faltaba la capa de humor en la que solo entramos cuando tú disfrutas", comentaba Javier Ambrossi.

Por su parte, Sagittaria recibió también críticas: "Tu Rosario no era Rosario, era una señora andaluza", explicó Javier Calvo. Esto puso a ambas en una tesitura de la que solo una se salvaría y la decisión acabó en manos de Pupi Poisson. Tras haber ganado el lipsync a Drag Sethlas, Pupi Poisson decidió expulsar a Onyx Unleashed salvando así a su compañera de edición.