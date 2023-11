Netflix detalla el estreno de 'Sálvese quien pueda' y lanza el avance definitivo

Solo queda una semana para el estreno en Netflix del nuevo docu reality '¡Sálvese quien pueda!', tras el final de 'Sálvame' en Telecinco. Los colaboradores más icónicos se embarcan en un viaje a Miami de tres episodios. Un hecho histórico que llegará en un "estreno deluxe", ya que Netflix lanzará '¡Sálvese quien pueda!' el viernes 10 de noviembre a las 21:00 horas.

En los tres primeros episodios de '¡Sálvese quien pueda!', Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño ponen Miami patas arriba en la búsqueda de un nuevo empleo. El periplo por México, que componen los otros tres episodios de la temporada, llegarán a comienzos de 2024 para que los memes nos acompañen durante más tiempo.

¡Sálvese quien pueda! | Avance oficial | Netflix España

De este modo, Netflix también ha lanzado el tráiler oficial de la docuserie, que llega lleno de polémicas y broncas. Los colaboradores jugarán a un "yo nunca" que traerá cola: "yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami", lee Kiko Hernández. Todos beberán. También se ve a Lydia Lozano llorar: "Mañana me voy a España, yo me pago la vuelta pero me voy".

Una de las tramas de estos primeros capítulos también será la visita de Victor Sandoval a la que fue su casa con Nacho Polo. "Es un asesino, a mi me ha matado en vida", dice. "Esta casa está maldita", añade mientras intenta entrar.

Así es '¡Sálvese quien pueda!'

| Netflix

Producido por La Fábrica de la Tele para Netflix, este nuevo docu reality sigue a los ocho iconos televisivos en su intento de reciclaje profesional y televisivo. Sin trabajo en España, acabada su larga y exitosa carrera de 14 años en 'Sálvame' y en el 'Deluxe', toca volver a empezar, llevarse sus fotos de los pasillos donde han sido estrellas durante tantos años y buscarse la vida desde cero en Miami y en Ciudad de México.

Belén, Terelu, los dos Kikos, Lydia, Chelo, Víctor y María visitarán los canales de televisión más conocidos en habla hispana en las dos ciudades. Serán recibidos por anfitriones que son estrellas televisivas en sus países y asistirán a las fiestas VIP donde podrá codearse con famosos internacionales.

Por lo tanto, Netflix programa un estreno muy especial para '¡Sálvese quien pueda!'. Habitualmente, los productos de la plataforma llegan a las 9h de la mañana en todo el mundo, pero en esta ocasión será en horario de prime time.