Movistar Plus+ será gratis durante los próximos 7 días: ¿cómo suscribirse?

El pasado 1 de agosto veía la luz la nueva plataforma de Movistar Plus+, que incluye un estreno de cine al día, grandes series y lo mejor del deporte. Así como programas originales como‘La Resistencia’ o 'That's my jam'. Ahora el nuevo Movistar Plus+ está disponible para todo el mundo como cualquier plataforma de streaming y sin tener permanencia.

De este modo, coincidiendo con el Black Friday, todo el que se registre en Movistar Plus+ con su correo electrónico entre el 23 y el 29 de noviembre podrá ver todos los contenidos de la plataforma durante siete días completos. Una oferta que empieza a contar desde el día en que el usuario se apunte a la prueba.

Para disfrutar de los siete días gratis, no hace falta introducir ningún dato de pago y tampoco hay ningún compromiso posterior. Cuando terminen los 7 días, quien lo desee podrá suscribirse por 14 euros al mes.

| Movistar Plus+

La apuesta por el deporte empieza por el mejor partido de Champions de cada jornada (el 29 de noviembre será el Real Madrid - Nápoles), un partido de LaLiga EA Sports cada jornada (el 25 de noviembre será el Atlético de Madrid - Mallorca) y los dos mejores partidos de la Liga Hypermotion (2ª división), entre otras competiciones.

Todos aquellos que se registren entre el 23 y el 29 de noviembre también podrán disfrutar de los títulos destacados del mes como: "Super Mario Bros: la película", la serie completa de 'La Mesías' o el ‘true crime’ de Carles Porta 'Luz en la oscuridad'. También la recién aterrizada 'El otro lado', una serie original Movistar Plus+ creada y protagonizada por Berto Romero.

| Movistar Plus+

Además, la plataforma cuenta con una película de estreno cada día y grandes títulos de 2023 como "As Bestas", "Jurassic World: Dominion", "Como Dios manda" o "Los Fabelman".

Las series tienen un papel fundamental con la presencia de originales como 'Antidisturbios', 'Poquita fe', 'La unidad' o 'Rapa'. Así como series internacionales de la talla de 'Billions', 'The Good Fight', 'Happy Valley' o 'Yellowjackets', entre otras. Finalmente, también hay productos de no ficción como 'Bosé Renacido', 'Locomía', 'Supergarcía', 'Bisbal' o 'Joaquín Sabina: Sintiéndolo mucho'.