Movistar Plus+ se adentra de forma inédita en las cárceles españolas en 'Muros'

Movistar Plus+ entra en las cárceles españolas en la docuserie 'Muros'. En España hay 55.000 personas recluidas en cárceles, 55.000 historias que se quedan dentro de las paredes y rejas de estos centros penitenciarios, evitados y olvidados por todos. Con un acceso inédito hasta ahora en el audiovisual, Movistar Plus+ se adentra en cuatro de estos presidios para conocer de primera mano una decena de estas historias.

Son las vidas de Diego, Cata, Culopato, Medhi, Mari, Eugenio, Feli, Bárbara, Isidoro y Yago. Y de sus familiares y de sus compañeros de celda, de patio, de taller... Vidas e historias que están más cerca de nosotros de lo que pensamos.

'Muros' es un retrato nunca visto de la vida en prisión, una realidad aislada del resto del mundo que se revela tremendamente humana. Es un relato documental donde las personas condenadas en prisión tienen la palabra. Son personas con sus miedos, sus luces y sombras, su soledad, su capacidad de supervivencia y sus esperanzas.

Las cámaras de 'Muros' entran en los centros de Madrid I Mujeres (Alcalá Meco), Teixeiro (La Coruña), Madrid V (Soto del Real) y El Acebuche (Almería). Todo con una libertad de movimientos sin precedentes gracias a la colaboración de Instituciones Penitenciarias para seguir durante meses a estas diez personas con la mínima intervención y presencia del equipo de rodaje.

"En los tiempos que corren, parece que las palabras pierden su verdadero significado y se emplean con ligereza, convirtiéndose a veces en meros eslóganes vacíos. Libertad, qué concepto tan complejo. ¿Qué es la libertad? ¿Qué implica perderla?", explica David Miralles, director de 'Muros'.

"Nuestros protagonistas quizás perdieron la libertad mucho antes de entrar por primera vez en la cárcel. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Como director, me he acercado a sus vidas desprovisto de prejuicios, buscando un acercamiento íntimo y personal. Sus historias son conmovedoras y, a veces, incluso teñidas de un inesperado sentido del humor. Hemos intentado hacer una serie documental con un lenguaje sencillo y directo, sin artificios ni adornos innecesarios, que esperamos que no deje indiferente a nadie", añade.

Con esta producción, creada y dirigida por David Miralles ('G.E.O.. Más allá del límite', 'El Xef'), y con producción ejecutiva de Jorge Ortiz de Landázuri, Marijo Larrañaga, Jorge Pérez Vega y David Miralles, Movistar Plus+ continúa con su apuesta por la no ficción y contenidos que muestran historias desde otros puntos de vista.