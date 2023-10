Movistar Plus+ pone fecha de estreno a 'El otro lado', la nueva serie de Berto Romero

'El otro lado', la nueva serie de Movistar Plus+ creada y protagonizada por Berto Romero, se ha presentado en el Festival de Sitges. Durante la presentación, la plataforma ha anunciado que llegará el próximo jueves 23 de noviembre con doble episodio semanal. Por lo tanto, 'El otro lado' estará disponible completa tras tres semanas de emisión.

'El otro lado' narra la historia de Nacho Nieto, periodista especializado en lo paranormal, pasa por su peor momento profesional y personal. Tras un intento fallido de suicidio, vuelve a la vida acompañado por el fantasma de su mentor, el doctor Estrada. Se trata de un mítico comunicador del misterio, fallecido hace más de 20 años.

En ese momento se cruza en su vida un virulento caso poltergeist en un piso del extrarradio de Barcelona, en la calle Cardenal Cardona. Quizás es el caso paranormal más importante de los últimos años, por lo que Nacho acude al piso de los fenómenos. Allí viven Eva y Rubén, acompañado por el espíritu de su mentor, y ayudado por Juana, su mano derecha en su antiguo programa de radio.

| Movistar Plus+

Mientras Nacho desenreda el misterio de esa casa se enfrentará a un oscuro secreto de su pasado. Un secreto que le relaciona directamente con Gorka Romero, quien fue su compañero de investigaciones. Gorka es ahora el referente del periodismo del misterio en España.

Berto Romero ('Mira lo que has hecho') encabeza el elenco principal que completan Andreu Buenafuente ('El Pregón') o María Botto ('Código emperador'). Así como Eva Ugarte ('Mira lo que has hecho'), Nacho Vigalondo ('Veneno'), Albert García ('Rebooted'), María Pascual ('Amor de cans') y Hugo Morenilla ('Campamento Newton').

"Se juntaron dos elementos: por un lado, la voluntad de hacer algo nuevo y por otro poder, por fin, escribir algo de lo que a mí me gusta. Tenía muchas ganas de realizar un cambio de registro, de tratar temas que a mí me interesan más como espectador desde siempre, de toda la vida, de terror y de fantástico. No tanta comedia ni autoficción", explicaba Berto Romero en la presentación.

| Movistar Plus+

"El poder que tiene el hecho de confiar: desde un operador (Movistar Plus+) que confía en un creador con un cambio de registro, el creador que confía en un compañero que nunca ha hecho esto, el compañero que también confía en él… La creación es un mundo muy frágil donde siempre está todo observado, juzgado, prejuzgado… y en este proyecto se respiraba una cosa de vamos a tirarnos a la piscina", añadía Andreu Buenafuente.

"Una de las cosas de las que estamos más orgullosos es que hemos conseguido un equilibrio de diferentes tradiciones de actores a la hora de rodar, ha sido una aventura", concluía Javier Ruíz Caldera, el director de 'El Otro Lado'.