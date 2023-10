La merecida reprimenda de Ion Aramendi a Los Mozos de Arousa en 'Reacción en Cadena'

Los Mozos de Arousa siguen siendo los grandes protagonistas de 'Reacción en Cadena'. El concurso presentado por Ion Aramendi cuenta cada día con este trío de concursantes que cada día demuestran sus amplios conocimientos en vocablos. Sin embargo, algunos días también han protagonizado algún rifirrafe que han obligado a Ion Aramendi a intervenir.

Fue el caso del pasado viernes , cuando Raúl se opuso a jugársela en ‘la última palabra’ sin comprar el eslabón misterioso. Borjamina y Bruno apostaban por "Mandela", mientras que él creía que el término era "mala". "A mí no me gusta para jugármela, yo no me la jugaba", decía el joven.

Sin embargo, Borjamina y Bruno se empeñaron en seguir delante: "Lo que no vamos a hacer es hacer caso a Raúl, así que vamos a jugar. Bruno y yo queremos jugar con Mandela". Pese a su contundencia, se equivocaban y la palabra correcta era precisamente la que defendía Raúl, por lo que perdían la posibilidad de sumar 23.750 euros a los más de 650.000 que acumulaban.

De este modo, se generaba un gran momento de tensión, en el que Ion Aramendi tenía que intervenir: "Que no lo habéis hecho a mala fe vosotros. Raúl, no me voy a meter en el medio, pero no pasa nada. Simplemente han decidido jugar Bruno y Borja y a veces sale bien y a veces no", decía el presentador.

Tres días después, este lunes 9 de octubre, el enfado entre Los Mozos de Arousa seguía siendo latente. Es por ello que Raúl no se colocaba en su sitio junto a sus compañeros. "Aquí hay un hueco por si alguien quiere ocuparlo, ya que a mí no me hacen caso", se quejaba el gallego, que causó polémica hace unas semanas por su relación con el Partido Popular. "¿Todavía estáis enfadados?", preguntaba Ion Aramendi. Sin embargo, Borjamina cortaba rápidamente la polémica: "Anda, ven, no muestres tu mala educación".

Al acabar el programa, Los Mozos de Arousa conseguían acertar y hacerse con el premio de 24.000 euros. Era entonces cuando Ion Aramend les dedicaba unas palabras: "Ya podéis hacer las paces, porque los tres lo hacéis muy bien siempre. No me gusta que estéis con estos piques, que yo creo que en equipo siempre jugáis mejor".