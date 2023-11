Mediapro ficha a Clara Roquet tras ganar el Goya a Mejor Dirección Novel

The Mediapro Studio continúa sumando talento creativo a sus filas. La productora ha anunciado la incorporación de la guionista y directora Clara Roquet tras obtener el Goya a Mejor Dirección Novel en 2022 por el largometraje "Libertad". Se une al equipo de creadores del STUDIO, del que ya forman parte grandes nombres como Ran Tellem, Daniel Burman, Carmen Ortíz, Iván Escobar, Berto Romero o Andreu Buenafuente, entre otros.

De este modo, Clara Roquet es la autora de los guiones de algunas de las películas españolas más destacadas de los últimos años. Con la multipremiada "10.000 KM" debutó como guionista, co-escrita junto el director Carlos Marques-Marcet. Le siguieron títulos como "Petra", de Jaime Rosales; ‘Los días que vendrán’, de nuevo con Carlos Marques-Marcet, ganadora del festival de Málaga; ‘Costa Brava, Lebanon’, de Mounia Akl; y la reciente ‘Creatura’, de Elena Martín, ganadora del premio a la Mejor Película Europea de la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes 2023.

Además, Clara acaba de dirigir la serie ‘Las Largas Sombras’. Previamente dirigió el cortometraje ‘El Adiós’, ganador del Gaudí, la Espiga de Oro de la SEMINCI y nominado a los premios de la Academia Europea.

| GTRES

“Estoy muy ilusionada con este nuevo paso en mi carrera, por la oportunidad que representa poder trabajar con el increíble equipo humano y creativo de The Mediapro Studio. Muy agradecida por la libertad creativa que me han dado a la hora de afrontar este salto en mi carrera. Creo que el STUDIO es una plataforma perfecta para tener la oportunidad y los recursos de crear historias ambiciosas, siempre desde una perspectiva social y artesanal que apelen a un público no solo local sino también internacional”, ha comentado Clara Roquet.

Su vinculación con el STUDIO es anterior a esta nueva incorporación como creadora. En 2023 Clara ha ejercido de directora, junto a Andreu Buenafuente, de la segunda edición de THE MEDIAPRO STUDIO LABS, el laboratorio de ideas nacido para descubrir nuevo talento audiovisual. “El Labs me parece una gran herramienta como motor de búsqueda de talento creativo, que demuestra la gran acogida que ha tenido y, gracias a la cual, hemos recibido proyectos muy diversos”.