Lydia Lozano estalla contra Telecinco y su censura: 'Teníamos una lista de...'

Lydia Lozano se ha reinventado como uno de los rostros estrella de La 1 . Tras ser despedida de Telecinco tras dos décadas como colaboradora, Lozano se ha incorporado a TVE como colaboradora de 'Mañaneros'. Además, es uno de los grandes fichajes de 'Baila como puedas', el nuevo talent show presentado por Anne Igartiburu.

Lydia Lozano comparte programa junto a Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera y Sabrina Salerno. Un formato que ya se ha presentado ante los medios. Durante la rueda de prensa, Lydia Lozano no ha dudado en hablar de su anterior etapa en Telecinco .

| RTVE

"Eduardo Blanco, que es el director de 'Mañanaeros', nunca me ha dicho 'no se puede hablar de esto, prohibido'. En Telecinco , los dos últimos años teníamos una lista de vetados que te mueres. Para hablar, por ejemplo, de Kiko Rivera, tenía que decir 'el hermano de Chabelita', tampoco podías decir ¡Hola!, sino 'la revista que saluda'... cuando estabas en una discusión agitada era muy difícil", explicaba en una entrevista en El Independiente.

"Venía con el chip de Telecinco y en TVE no he visto nada así, tengo una libertad que pensé que nunca iba a tener", añadía. Por lo tanto, Lydia Lozano ha dejado claro que en La 1 no hay códigos éticos, como sí los había en Telecinco . "El juego se puede dar igual aquí que en ' Sálvame ', RTVE está abriendo los horizontes de lo que es el entretenimiento", ha contado.

| RTVE

Además, Lydia Lozano también ha recordado cómo vivió el final de 'Sálvame': "Fue una decapitación. Como dice Jorge Javier Vázquez , soy hiperactiva para el trabajo. No estoy para chupar cámara, sino porque me gusta trabajar, soy un culo inquieto".

"Yo me quedaba hasta las 02h viendo las galas y al día siguiente iba a trabajar. Había gente que se iba a cenar fuera, a las 23:00 horas estaba en la cama y se limitaba a ver lo que decía la gente en X. Ningún presentador puede decir que yo no sea una curranta", ha insistido.