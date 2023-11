Laura Bozzo da la estocada definitiva a Carmen Alcayde y rompe su amistad en 'GH VIP'

Laura Bozzo rompe definitivamente su amistad con Carmen Alcayde en ' GH VIP '. Tras las últimas nominaciones, las tensiones en el team naranja han ido creciendo, en especial, entre las dos grandes amigas. Una amistad que arrancó desde el inicio de 'GH VIP', pero que en los últimos días cada vez está más rota.

"Estoy desestabilizada, me sacaron del cuarto, me siento perdida, me siento fatal y muy triste", explicaba Laura Bozzo a Lara Álvarez en 'GH VIP'. Según la presentadora se ha cerrado un ciclo, ya que ha visto cosas que antes no había visto dentro de la casa. "Es triste y es muy doloroso", ha señalado Laura.

| Mediaset

La presentadora se refería a todos los problemas que había habido entre Carmen Alcayde y ella. Además, ha añadido que Albert apoya a Carmen Alcayde puesto que "es como su hermana", pero a ella le duele porque siente que cosas que eran reales y ahora no. "Acá me siento totalmente sola", ha concluido.

De este modo, Carmena Alcayde ha hablado Albert Infante y ha asegurado que tras el enfado que han tenido, no entiende la reacción tan desmesurada de Laura Bozzo. Tampoco entiende "que lo saque ahora mismo, en un directo yo eso no lo haría". Algo que a Laura Bozzo no le ha gustado mucho: "Ahora todos se van a tirar en contra mía, al final del juego muchas cosas que no se han visto se van a ver... No se trata de quedar bien con todo el mundo".

| Mediaset

Algo que tampoco ha gustado mucho a Laura Bozzo ha sido el voto que recibió del hermano de Carmen Alcayde cuando fueron las nominaciones de los familiares. Carmen Alcayde ha dicho que eso fue por estrategia y que la hermana de Pilar también votó en su contra y no le ha dicho nada a Pilar. "No sé por qué lo han hecho, deja de hablar de mi hermano", aseguraba la periodista.

Además, la visita de Avilés a la casa ha hecho que la relación entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde fuese a peor. El exconcursante le dijo a Laura Bozzo que Alcayde hablaba de ella a sus espaldas y "le apuñalaba" por detrás. No obstante, inicialmente, Laura prefería seguir confiando en Carmen.