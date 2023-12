Karina cuenta toda la verdad sobre su abandono de 'GH VIP': ¿tuvo que pagar una multa?

Karina ha confesado todos los secretos de su abandono de 'GH VIP'. La cantante entró al reality como uno de los rostros principales de esta edición, pero salió por la puerta de atrás tras poco más de un mes de convivencia. Además, muchos señalaron que todo estaba pactado debido a que ya tenía cerrado una obra teatral en el mes de noviembre.

De este modo, en una entrevista en Pronto, ha confesado el motivo de su abandono de ' GH VIP ': "Echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas. No aguantaba más y lo pasaba muy mal. Por eso decidí salir de la casa".

Además, ha confesado que no tuvo que pagar una multa pese a abandonar voluntariamente la casa del reality: "Llegamos a un acuerdo, tuvieron en cuenta mi edad y entendieron mi actitud. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro".

También ha confesado quién quiere que sea la ganadora de 'GH VIP': "Me gusta Laura Bozzo, que tiene setenta y tantos años y lo está haciendo muy bien. Aunque no veo a nadie muy notorio".

Finalmente, también ha hablado de su futuro espectáculo: "Quiero que el público conozca a fondo mi vida. Si tengo que hacer un balance de mi existencia, siempre primará lo positivo. Pero en el espectáculo se verán mis luces y mis sombras, anécdotas y algunas sorpresas".

"Desde que empecé en Instagram renací de mis cenizas y me siento con muchas fuerzas para mostrar a la gente cómo me siento ahora. He sido una persona valiente, pocas veces me he achicado ante la adversidad y he tirado hacia adelante con todas mis fuerzas", ha concluído la entrevista.

Recordamos que, pese a los rumores, la obra de teatro se retrasó: "Debido a las informaciones surgidas recientemente tras la participación y salida de Karina del programa 'GH VIP'; La Opción Producciones, responsable del espectáculo 'Yo soy Karina', y el Teatro Bellas Artes desean comunicar oficialmente el retraso en las fechas de celebración de las funciones previstas para noviembre y diciembre de 2023 a enero y febrero de 2024", explicaron en un comunicado.