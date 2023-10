Jordi González desvela el ambicioso programa que podría haber presentado en La 1

Jordi González se ha quedado sin proyecto en La 1. El presentador llegó a las tardes con 'La Plaza' para competir contra Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega de 18:30h a 19:30h. Sin embargo, tras estar en emisión poco más de una semana, era fulminado de la parrilla de La 1 por sus flojas audiencias.

Recordamos que el programa se movió en torno al 6% de cuota, cayendo a un 5,4% de share y tan solo 378.000 espectadores el martes 3 de octubre. Unos resultados que también hicieron bajar a 'El Cazador', que perdió unos dos puntos en la última semana.

De este modo, en una entrevista en Catalunya Ràdio, Jordi González ha hablado del final de 'La Plaza': "Fue cancelado a los ocho días, pero estoy bien. Esto ha sido un récord. He hecho programas que han durado mucho, también poco, pero esto ha sido un visto y no visto".

| RTVE

Además, ha confirmado que el programa volverá en un futuro: "No es una cancelación, es una suspensión. Es como cuando pierdes una tarjeta, que la suspendes, pero no la cancelas por si la vuelves a encontrar. Están reformulando 'La Plaza' para pasarlo al fin de semana".

"Yo trabajo en la tele, me proponen cosas y esta no me parecía mal. Yo vivo justo al lado de RTVE y me hicieron esta propuesta que me hizo gracia, porque el programa era en directo y porque solo lo hacían gente de la casa. Era lo único no externalizado de RTVE, por lo que me transmitió ese plus de esperanza cuando se hace algo propio", explicaba el presentador.

"Lo que pasa es que no se ha acertado, no se si en el formato o en la hora de emisión, porque salíamos a la misma hora que otras cadenas con unos recursos brutales y nosotros éramos una espada de madera. Pero lo mejor que puede pasar con una cosa que no funciona es pararla de la mejor manera y de la forma menos traumática posible. Si se puede reformular se reformula y si no ya haremos otros", añadía.

| RTVE

Además, ha explicado que no está viviendo un mal momento por la cancelación: "No ha sido una tragedia o un drama porque el único que se ha quedado sin trabajo soy yo. Y esto tampoco es un problema porque yo he trabajado mucho y tengo para vivir".

Finalmente, ha explicado que, antes de hacer 'La Plaza', hubo otro proyecto sobre la mesa: "Había la oportunidad de presentar un informativo, pero como hubo elecciones se paró todo. Yo iba a empezar todos los días diciendo: buenos días, España. Iba a hacer un informativo, que me hacía mucha ilusión".

De este modo, todo apunta a que Jordi González podría haber presentado un nuevo matinal en La 1: "Iba a empezar con información y derivar ya con temas más de entretenimiento, pero como hubo elecciones no podían reinventar nada. Eso se suspendió, ya veremos si en un furuto lo hacemos. Fue cuando me propusieron hacer 'Lazos de Sangre', que ha renovado, y de golpe me propusieron hacer la tarde con 'La Plaza'".