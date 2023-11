El gran giro en 'La Promesa' con la historia de amor entre Jana y Manuel

El amor verdadero siempre encuentra su camino. Después la fiesta de disfraces, bajo el anonimato de las máscaras, la historia de amor de Jana y Manuel podría dar un gran paso en ‘La Promesa’. A partir del jueves 9 de noviembre, la serie de las tardes de La 1 ofrecerá tres capítulos llenos de emociones en los que los protagonistas disfrutarán de su paraíso particular.

De este modo, el baile de máscaras organizado por la Marquesa está marcando la vida de todos los habitantes del palacio. La fiesta de disfraces es la ocasión idónea para que muchas parejas den rienda suelta a sus sentimientos, con consecuencias imprevisibles para muchos.

Tras el baile, en los capítulos 227, 228 y 229 los espectadores asistirán a la desaparición de Manuel. Cruz no sabe ni a dónde ni con quién se ha ido, pero una nota de su hijo le desvelará sus intenciones y desatará su furia. Manuel se ha montado en su avioneta rumbo a una playa paradisíaca, en un rápido viaje para no despertar sospechas, y no lo ha hecho solo.

| RTVE

Jana lo ha acompañado a ese paraíso donde no solo tienen la posibilidad de dar rienda a su amor sino también de conocerse a fondo. Por su parte, Jimena enfurece por la ausencia de su marido que, aunque nadie lo sabe, está en la playa con Jana dando rienda suelta a su pasión. La Duquesa de los Infantes llega por sorpresa a 'La Promesa 'pidiendo explicaciones sobre el trato que se le está dando a su hija.

‘La Promesa’ ofrece con esta trama uno de los momentos más especiales desde su estreno. Rodada en idílicos y novedosos exteriores ubicados en la Playa de Vilela, perteneciente al municipio coruñés de Mañón, la historia dará a los seguidores de la serie la posibilidad de conocer a fondo a sus protagonistas.

Las audiencias de 'La Promesa'

| RTVE

'La Promesa' logró un nuevo máximo mensual histórico (12,6%) en octubre, con más de un millón de espectadores de media (1.021.000) y más de 1,5 millones de contactos. Lideró su franja por quinto mes consecutivo, con una ventaja de 1,1 puntos sobre su más directa rival, y es la serie más consumida en diferido, sumando 302.000 espectadores. El éxito se traslada a RTVE Play, donde sigue siendo el contenido más consumido de la plataforma.