'Fiesta' sorprende fichando a este antiguo colaborador de 'Viva la Vida un año después

'Fiesta' ha recibido a un nuevo colaborador, que los espectadores del fin de semana ya conocen. Recordamos que Telecinco sorprendía hace un año y medio anunciado la cancelación del exitoso 'Viva la Vida' para darle la producción de la franja a Unicorn Content. Era entonces cuando nacía 'Fiesta', tras la emisión de 'Ya es verano'.

Emma García se mantenía al frente del fin de semana, desde el mismo plató, pero con nuevos colaboradores. Fueron unos pocos los que se mantuvieron desde el principio en el fin de semana, como Makoke o Luis Rollán. Sin embargo, al poco tiempo también regresaron otros conocidos de 'Viva la Vida', como fue el caso de Ana María Aldón.

De este modo, casi un año y medio después del final de 'Viva la Vida', 'Fiesta' ha rescatado a uno de sus últimos colaboradores. Se trata de Sergio Pérez, conocido reportero de Europa Press y que suele generar mucho contenido con sus entrevistas a famosos en la calle.

Era Emma García la que, muy contenta, anunciaba el regreso del colaborador: "Nuestro querido Sergio Pérez, bienvenido Sergio". De hecho, rápidamente le daba paso para que opinase de los temas: "¿Le damos paso a Sergio que se estrena hoy?".

| Mediaset

Por lo tanto, el reportero se une a las últimas incorporaciones de 'Fiesta', como Belén Rodríguez, Pipi Estrada, Kiko Calleja u Omar Suárez, todos llegados desde 'Sálvame'. También participan con Emma García otros como Alejandra Rubio, Amor Romeira, Alexia Rivas, Aurelio Manzano, Iván Reboso, Saúl Ortiz o Juan Luis Galiacho.

Pese al nuevo fichaje, 'Fiesta' no ha conseguido funcionar en audiencias, ya que caía a un 9,4% de share y 837.000 espectadores en sus cinco horas de emisión. Más de 4,6 millones de espectadores contactaron con en algún momento con el espacio de Emma García. Sin embargo, es el programa de mayor aportación a la cadena en el día, debido también a su larga duración.

La anécdota del nuevo colaborador con Victoria Federica

| Mediaset

En su estreno en 'Fiesta', además, Sergio Pérez ha aprovechado para contar lo mal que trata Victoria Federica a la prensa. "Es constante el desprecio que los reporteros y demás compañeros tenemos que soportar por parte de esta persona. Cuando te mandan la convocatoria y ves que está Victoria Federica decimos 'wow, tenemos que ir todos', pero es que vas con una pereza a ver esta chica...".

"Es muy soberbia y muy altiva y yo tengo una anécdota súper desagradable que me pasó a la salida de un restaurante. Cuando terminamos de grabarla y se apagó la cámara varios amigos suyos vinieron por detrás y me dieron un bofetón en la cabeza literalmente. Te tienes que quedar con el bofetón puesto porque no te puedes poner a la altura de estos niñatos, pero te vas con una impotencia a casa...", añadía.

Emma García, como no podía ser de otra manera, se ha escandalizado enormemente por la declaración del reportero: "Te voy a decir una cosa, tú eres especialmente educado, siempre preguntas con educación. Lo que estás contando todavía me duele más".