Estos son los programas que nos esperan en 2024: 'Tu cara me suena' o 'Supervivientes'

Arranca el 2024 y las televisiones ya preparan todos sus estrenos para los próximos meses del año. Un año que contará con nuevas temporadas de los formatos míticos, pero también con algunas llegadas.

Antena 3

La cadena principal de Atresmedia ya ha arrancado la promoción de varias apuestas para estrenarse en enero. Como 'El Desafío' de Roberto Leal, que previsiblemente ocupará la noche de los viernes. Antena 3 también tiene en promoción la serie 'Entre Tierras', ya disponible en atresplayer , o la francesa 'Serial Lover'. Así como unos especiales de 'Pasapalabra' con los mejores concursantes de la historia. Y como no, mantendrá la doble noche de 'Hermanos' lunes y martes y 'Secretos de Familia' los domingos. Se desconoce, no obstante, si Antena 3 mantendrá 'Password' en el prime time del sábado.

| Atresmedia

Para más adelante, en entretenimiento, Antena 3 cuenta con las nuevas temporadas de 'Tu cara me suena' y 'Atrapa un Millón' de Manel Fuentes, 'La Voz Kids' de Eva González o 'Mask Singer' de Arturo Valls. También habrá nuevos especiales de 'Hablando en Plata' de Sonsoles Ónega y podría volver 'The Floor' de Manel Fuentes tras sus buenas audiencias. También llegarán novedades como 'El Club del 1%' de Arturo Valls, 'El Capitán' de Joaquín, 'López y Leal contra el canal' con Eva González o la adaptación del francés 'Beat My Mini-Mes'.

En ficción, una de las grandes novedades será la llegada de 'Sueños de libertad', la sustituta de ' Amar es para siempre ' en la tarde. La cadena también cuenta con otras series originales para el prime time en el cajón como 'Honor', 'Una vida menos en Canarias', 'Los Herederos de la Tierra' o 'La Pasión Turca', entre otras.

La 1

| RTVE

La 1 mantendrá su apuesta por el gran entretenimiento con el estreno en enero de 'Bake Off: famosos al horno' de Paula Vázquez y el regreso de 'Maestros de la Costura' con Raquel Sánchez Silva. También está en promoción la serie 'La ley del mar' y 'Zorro', que ya tiene fecha de estreno en Prime Video . Así como 'Baila como Puedas' con Anne Igartiburu, pese a que todo apunta a que llegará en febrero. Además, una de las grandes apuestas de La 1 para empezar el año es el Benidorm Fest , con sus semifinales el 30 de enero y el 1 de febrero y la final el día 3.

Como gran novedad, llegará al day time el concurso 'Jeopardy' con Paco de Benito, para coger el hueco de 'El Comodín'. También volverá 'MasterChef' en primavera con su versión de adultos, en verano 'El Grand Prix' con Ramón García y seguirá 'Lazos de Sangre' con Jordi González . En cuanto a la ficción, La 1 cuenta con varios productos en su cajón como la tercera temporada de 'HIT' y estrenos como 'Asuntos Internos', 'Detectivé Touré', 'Operación Barrio Inglés', 'Las Abogadas' o 'ENA'.

| RTVE

Además, RTVE mantendrá su gran apuesta por el deporte, con la Copa del Rey, la Champions o Los Juegos Olímpicos en verano.

Telecinco

Telecinco tiene listos varios estrenos de entretenimiento para enero, como 'GH DÚO' con Marta Flich , que cogerá el relevo de ' GH VIP ' previsiblemente los jueves y domingos. También 'La Isla de las Tentaciones' con Sandra Barneda, 'Celebrity School' con Christian Gálvez o 'La Mejor Generación' de Lara Álvarez. Ya tiene fecha de estreno el regreso de 'Bailando con las Estrellas', con Jesús Vázquez y Valeria Mazza, que ocupará el prime time del sábado. Además, seguirá 'De Viernes' de Santi Acosta y Beatriz Archidona tras los buenos resultados de sus primeras semanas.

| Mediaset

Para más adelante, por el momento, Telecinco tan solo cuenta con 'Mental Masters' como una de sus novedades para los próximos meses. Además, llegará una nueva temporada de 'Supervivientes' con Jorge Javier en primavera y, previsiblemente en otoño, 'Got Talent' también contará con una décima temporada.

Sin embargo, Telecinco sí que tiene en el cajón muchas series para emitir. Entre ellas, la cuarta temporada de 'El Pueblo', la tercera de 'Desaparecidos', la cuarta de 'Entrevías' o la decimocuarta de 'La que se avecina'. También novedades como 'Romi', 'El Marqués' y su documental 'Los Galindos: Toda la verdad' y 'Serrines: Madera de Actor', que ya tiene fecha de estreno en Prime Video .

| Mediaset

laSexta

laSexta también ha arrancado la promoción de sus primeras apuestas del año. Ya tiene fecha 'Generación TOP', que es el salto al entretenimiento de Ana Pastor. La cadena apostará por dos concursos, porque también llegará '¿Quién quiere ser millonario?' de Juanra Bonet, que salta a laSexta . Así como el estreno de 'Batalla de Restaurantes' con Alberto Chicote, que es la adaptación del exitoso 'Joc de Cartes' de TV3 . Y como no, volverá 'Lo de Évole' a los domingos de laSexta con su quinta temporada. Como no, seguirán ' laSexta Columna' y 'Equipo de Investigación' de Gloria Serra los viernes y ' laSexta Xplica' de José Yélamo los sábados.

A lo largo del primer semestre también volverán con nuevas temporadas 'Pesadilla en la Cocina' de Alberto Chicote, 'El Camino a Casa' de Albert Espinosa y 'Anatomía de...' de Mamen Mendizabal. Además, previsiblemente antes de acabar el año también volverá 'Salvados' de Gonzo y '¿Te lo vas a comer?' también de Chicote.

| Atresmedia

Finalmente, previsiblemente laSexta seguirá estrenando en abierto nuevos formatos de atresplayer , como 'El Enigma Nadiuska'.

Cuatro

En cuanto a Cuatro, mantendrá sus noches fijas como 'Código 10' con Nacho Abad y David Aleman los martes, 'Horizonte' los jueves y 'Cuarto Milenio' los domingos de Iker Jiménez. También llegará 'Martínez y Hermanos' recién llegado de Movistar Plus+. También habrá nuevas temporadas de 'Planeta Calleja' y 'Volando Voy' de Jesús Calleja o 'Viajando con Chester' de Risto Mejide, ya con cambio de productora.

Cuatro también contará con varios regresos este 2024, como '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' de Luján Argüelles, 'Callejeros' y 'Los Gipsy Kings'. Así como previsiblemente una nueva temporada de 'Fuera de Cobertura' y el estreno de la docuserie 'En Guardia'.

Finalmente, uno de los regresos más esperados es el de Noticias Cuatro al day time. Diego Losada, Alba Lago y Mónica Sanz se encargará de las versiones diarias.