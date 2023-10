Críticas a Laura Escanes por su nuevo proyecto: primeras imágenes como presentadora

Primeras imágenes de Laura Escanes en su mayor reto profesional hasta el momento. La joven deja a un lado su faceta como influencer para estrenarse como presentadora en una de las grandes apuestas de TV3. La cadena autonómica catalana ha confiado en Escanes para presentar 'La Travessa', su nuevo gran reality que se estrenará antes en 3Cat, la nueva OTT.

En este nuevo reality de aventuras, presentado por Laura Escanes, ocho parejas tendrán que recorrer los Pirineos y someterse a pruebas de resistencia, habilidad y superación. La influencer es la encargada de presentar este fascinante recorrido, desde el Vall d'Aran hasta el cabo de Creus, en el que solo la pareja más rápida conseguirá ser la ganadora del programa y llevarse los 10.000 euros de premio en juego.

El formato cuenta con un gran despliegue técnico y visual, desde planes aéreos espectaculares y seguimiento por montaña hasta cámaras de acción que proporcionarán el propio punto de vista de los participantes del concurso.

"La travessa" amb Laura Escanes - Tràiler oficial 3Cat

"Bienvenidos a los Pirineos. Ocho parejas, más de 200 kilómetros cruzando picos, bosques y barrancos. Un sueño, cruzar Cataluña andando, y un solo objetivo: ser los primeros en llegar al Cabo de Creus y llevarse los 10.000 euros del premio", arranca la promo, narrada por Escanes.

"Nunca sabrán el recorrido de la etapa ni a que se enfrentarán, cada mapa les llevará al siguiente, hasta el destino final, con una sola regla: llegar a la meta con su compañero y la mochila a la espalda. Una competición a contrarreloj donde los mejores lucharán para conseguir beneficios y los peores para no ser eliminados. Solo dos parejas podrán llegar a la gran final. Ganen o pierdan, la aventura les cambiará para siempre", concluye la promo de Laura Escanes.

| 3Cat

Recordamos que más de mil parejas se presentaron en los castings del programa, que se realizaron durante el mes de marzo. Sin embargo, solo ocho fueron las escogidas para vivir esta aventura.

Críticas a Laura Escanes tras el estreno de la promo

De este modo, 'La Travessa' es el primer proyecto como presentadora de televisión. Pese a que aún no se ha estrenado, Laura Escanes ha recibido multitud de críticas en redes sociales por como está locutada la promo. De hecho, muchos no entienden que TV3 haya apostado por una persona que no es presentadora para ponerse al frente del reality.

Recordamos que 'La Travessa' no es el único reality que emitirá TV3 este curso. La cadena también cuenta con 'El Tros', un formato producido por Shine Iberia ('MasterChef') y presentado por Ana Simón. Diez ruralitas competirán por convertirse en el mejor campesino o campesina del país.