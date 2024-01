Conchita, la poligrafista de 'Sálvame', desvela los abusos que sufrió de su expareja

Tras el final del 'Deluxe' en Telecinco , Conchita Pérez ha reaparecido para contar el calvario que vivió por culpa de su expareja. En una entrevista en COPE, la poligrafista ha hablado de sus inicios como poligrafista y de los problemas que ha tenido provocados por otro poligrafista. Fue la persona que le inició en el mundo del polígrafo, ya que participaba en el programa 'En Antena' de Antena 3 .

"Llegué a esta persona que estaba en Antena 3 , me ofreció a hacer un curso de poligrafista. Me dijo que era súper rápido e intensivo. Ahora, sigue diciendo que aquel curso no se lo pagué, pero tengo correos que demuestran que eso es mentira", ha explicado Conchita Pérez.

| Mediaset

Además, ha desvelado que esta persona es un estafador: "Ni tiene estudios básicos, ni es poligrafista, ni tiene por qué dar cursos de ello. Como eso no vale para nada, me hice poligrafista en la american polygraph association, que solamente pueden ser gente que se hayan preparado en escuelas dictadas por ellos".

"Él no ha dejado de difamarme, lo que pasa que últimamente se ha desatado. He ido a la Policía", ha asegurado la que fuese poligrafista del 'Deluxe' de 'Sálvame'.

De hecho, en entrevistas en el pasado, Conchita Pérez ya había hablado de esto: "Nunca me dijo que estaba casado. Lo nuestro duró tres meses y yo aguanté tanto tiempo porque le había pagado un curso de poligrafista".

"Después de que me estafara, dejé de contestar a sus llamadas telefónicas y comenzó un maltrato psicológico, personal y profesional, porque se dedicó a desprestigiarme en las redes sociales y a hablar mal de mí a todo el mundo", añadía.

Recordamos que Conchita Pérez no ha vuelto a aparecer en televisión desde el final del 'Deluxe', del que guarda un buen recuerdo. Sin embargo, en entrevistas ha desvelado que nunca consiguió hacer amigos: "Hay personas estupendas, pero nunca he hecho pandilla con los colaboradores. Muchas veces no tenía más contacto con ellos que el rato del polígrafo. Luego, me iba para casa".