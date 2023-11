Chenoa se emociona en su estreno en 'OT 2023': 'Es el momento más bonito'

Chenoa ya se ha estrenado como presentadora de 'OT 2023' en Prime Video. La cantante ha cerrado un círculo al poners al frente del formato que le dio la fama hace más de 20 años. Un estreno como presentadora por el que ha recibido multitud de aplausos del público.

No obstante, ya hacia el final de la gala 0 de 'OT 2023', Chenoa se ha emocionado al recordar uno de los momentos más míticos del formato. Y es que los 16 concursantes ya han entrado en la academia. Se trata de uno de los mejores momentos de ' Operación Triunfo ', cuando los participantes, junto a Noemí Galera, descubren el lugar donde convivirán aislados durante los próximos tres meses.

Un momento en el que Chenoa no ha podido reprimir su emoción. "Os estaba mirando y se me estaba aguando los ojos porque creo que este momento para los que hemos vivido esto es el más bonito. Bienvenidos, que toda la buena luz esté con vosotros en este curso".

| Prime Video

"Ha sido precioso ver este momento para mí, me he quedado totalmente...", intentaba proseguir Chenoa con la gala. "No me voy a emocionar porque me he portado bien, no he llorado en ningún momento, permitidme que me emocione un pelín", añadía.

"Para mí ha sido una noche, no de contención, pero verlos entrar de repente se me han venido todos los recuerdos encima", decía justo antes de la expulsión. "Yo entré y me caí y eso me gustó mucho recordarlo. ¡Gracias!", decía ya con un tono de humor.

| Prime Video

Recordamos que Chenoa presenta cada lunes las galas semanales de 'OT 2023' de 90 minutos, que tienen un alto nivel de producción. Se emiten en directo en Prime Video y serán más dinámicas, centradas en las actuaciones musicales de los concursantes ajustándose al horario de máxima audiencia. Por primera vez, Noemí Galera y algunos de los profesores de la Academia estarán en el plató durante la gala, lo que les permitirá interactuar con la presentadora y los concursantes.