Bruno Vila se planta en 'Bailando con las estrellas': 'Me has votado desde el rencor'

Bruno Vila es el protagonista de uno de los momentos más tensos vividos en 'Bailando con las Estrellas'. Durante la sexta gala, el Mozo de Arousa y su maestra de baile, Marta Blanco, defendieron una salsa sobre la pista: 'Quédate', de Quevedo. Aunque Bruno lo dio todo en los ensayos y superó alguna que otra dificultad, los miembros del jurado opinaron que Bruno Vila debía esforzarse más.

"No has nacido con el don del baile, pero tampoco has nacido con el don de la coordinación. En otras actuaciones al menos nos regalabas simpatía y diversión, pero en esta ocasión te he visto sufrir y me has hecho sufrir a mí", expresaba Julia Gómez.

Por su parte, Bruno Vila no se mostró de acuerdo con los expertos. Tras escucharles muy atentamente, no dudo en poner en valor su propio esfuerzo y el de su maestra. "Yo me he divertido, no he sufrido, pero me acaba de caer un chaparrón, el Katrina sobre mí", explicaba.

Ya en la séptima gala de 'Bailando con las estrellas', Bruno Vila demostraba que las críticas no le achican y se ha atrevido con un quick step: 'On top of the world'. Sin embargo, el jurado no se ha tomado nada bien las quejas que han escuchado sobre ellos en el vídeo de presentación y así se lo han hecho saber al concursante. Boris Izaguirre ha querido darle un consejo: "Una cosa muy importante en el éxito es no creérselo".

Tras recibir las valoraciones sobre su actuación, el jurado ha procedido a votar. Pese a que Boris y Antonia se han mostrado comprensivos con el concursante dándole dos seises, Julia Gómez no lo ha sido tanto y ha decidido darle solo un punto. Una puntuación que no le ha sentado nada bien a Bruno.

Jesús Vázquez destacaba que se trataba del primer 1 recibido en la historia del programa. Además, Bruno Vila no lo dudaba y se dirigía a Julia Gómez. "Me dijo Antonia que no tenía que moverme por el rencor, Julia yo creo que ese uno nace desde el rencor", decía de forma contundente el Mozo de Arousa.

Un tras el tenso momento protagonizado por ambos, donde la miembro del jurado se ha levantado y ha abrazado a Bruno para demostrarle que "no tiene ningún rencor".

Recordamos que, este sábado 24 de febrero, la nueva entrega de 'Bailando con las Estrellas' de Jesús Vázquez consiguió liderar su franja de emisión. El talent show consiguió su mejor resultado en las últimas cinco semanas con un 11,2% de share, 1.013.000 espectadores de media y 4.060.000 contactos en sus cuatro horas de emisión. En franja de coincidencia, consiguió superar a 'Atrapa un Millón' (9,5% y 1.114.000) con seis décimas de ventaja.