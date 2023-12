Borja Prado dimite como presidente de Mediaset tras discrepar con la línea editorial

Terremoto en Mediaset tras la inesperada salida de Borja Prado. El presidente llegó al grupo audiovisual en febrero de 2022 para sustituir a Alejandro Echevarría tras 26 años en el cargo. Borja Prado ha generado multitud de polémicas durante estos casi dos años, pero finalmente dimitirá antes de terminar el 2023, según ha publicado El Economista.

Abalado por Silvio Berlusconi, su llegada a Mediaset fue tímida, pero la salida de Paolo Vasile a finales de 2022 provocó que Borja Prado ganase peso en las decisiones del grupo. Con la llegada de Alessandro Salem, Mediaset anunció que Prado asumía "labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos".

| Mediaset

No obstante, tras la muerte de Silvio Berlusconi en junio, Mediaset anunció que el papel de Borja Prado se reducía a responsabilidades institucionales. Los hijos del empresario decidieron apostar por Alessandro Salem, dándole más poder, y dejar a un lado a Borja Prado. No sin antes efectuar con éxito bajo sus riendas la fusión por absorción con la nueva matriz Media For Europe (MFE).

De este modo, según publica El Confidencial, el principal motivo de la dimisión de Borja Prado es la discrepancia con la nueva línea editorial. Tras perder poder, el presidente no ha conseguido imponer la línea que él deseaba. Recordamos que Alessandro Salem y Massino Musolino, de acuerdo con la familia Berlusconi, siempre han buscado únicamente el beneficio económico, alejado del posicionamiento político.

| Mediaset

Debido a estos desacuerdos siempre se ha hablado de guerra interna entre la parte italiana de Mediaset y Borja Prado. De hecho, se ha señalado al presidente como uno de los culpables del final de ' Sálvame ' y se rumoreó que estaba detrás de un posible despido de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, Alessandro Salem siempre ha asegurado que el catalán seguía formando parte del grupo, incluso poniendo en marcha ' Cuentos Chinos '.

Desde la llegada de Borja Prado tampoco es que Mediaset haya conseguido mejorar sus audiencias. De hecho, el grupo ha seguido empeorando, mientras que Atresmedia y RTVE han mejorado sus resultados. Ni siquiera los cambios en la parrilla, como el salto de Ana Rosa a la tarde, han conseguido que las audiencias de Telecinco hayan mejorado.

| Mediaset

Los últimos cambios anunciados en el grupo se han centrado en el área de informativos. Mediaset ha fichado a Francisco Moreno como nuevo director de informativos, un profesional que llega de la televisión Canaria durante el gobierno del PSOE. Además, Pedro Piqueras se despedirá de 'Informativos Telecinco ' este mes de diciembre, mientras que Carlos Franganillo es el gran fichaje de Mediaset, llegado de RTVE.