La autopsia revela la causa de muerte de Matthew Perry, actor de 'Friends'

El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles ha dado a conocer los resultados de la autopsia practicada a Matthew Perry. El conocido actor de la serie 'Friends', que dio vida a Chandler Bing, falleció en octubre a los 54 años de edad. Fue encontrado inconsciente en su piscina el 28 de octubre.

“La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina”, señalaron las autoridades. El forense ha determinado que el fallecimiento de Matthew Perry fue accidental. En ella influyeron otros factores como "ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina, utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides".

"Con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre post mortem. Los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria", escribió el médico forense adjunto Raffi Djabourian.

| Europa Press

Hace tan solo unos días, Jennifer Aniston desveló la última conversación que había compartido con el actor: "Le envié mensajes de texto esa misma mañana al gracioso de Matty. No sentía dolor, no estaba sufriendo, era feliz". "Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Lo perseguía, trabajó muy duro, pero realmente se enfrentó a una situación difícil”, también la actirz en una entrevista.

Recordamos que Matthew Langford Perry se hizo mundialmente conocido tras interpretar a Chandler Bing en la comedia 'Friends'. La serie seguía la vida de seis jóvenes amigos que vivían en la ciudad de Nueva York y se transmitió entre 1994 y 2004. Su abuso de sustancias le ocasionó graves problemas de salud, incluida una hospitalización durante cinco meses en 2018 tras una ruptura de colon.

| NBC

Perry comenzó su carrera profesional a principios de la década de los 80, con un papel en 'Second chance', renombrada más adelante como 'Boys will be boys'. Poco después, en 1989, participó en tres episodios de 'Los problemas crecen' para dar vida al novio de Carol Seaver (Tracey Gold). Ya en los 90, Matthew Langford Perry protagonizó la sitcom 'Sidney' y apareció en otras ficciones como '¿Quién es el jefe?' y 'Sensación de vivir'.

En su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” (Amigos, Amantes, y la Gran Cosa Terrible), publicado en 2022, Perry relató su lucha de décadas contra su adicción al alcohol y los opioides.