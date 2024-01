La audiencia salva a Chiara: Violeta es la sexta expulsada de 'OT 2023'

'OT 2023' ya tiene a su sexta concursante expulsada Violeta. Tan solo ocho semanas después de arrancar con la edición, el talent show ya tiene quinto concursantes menos. Todo se ha decidido durante la Gala 7, después de que la audiencia haya estado toda la semana votando entre Violeta y Chiara.

De este modo,Chiara ha defendido ante el escenario "The Climb" (2009) de Miley Cyrus. Por su parte, Violeta ha escogido "Blue Lights" (2018) de Jorja Smith. Las dos han emocionado a los presentes con sus actuaciones.

Finalmente, Violeta ha sido la expulsada de la semana, al ser la menos votada por el público.

La gala abrió con "Just Can't Get Enough" (1981) de Depeche Mode, cantada por los 11 concursantes que todavía siguen en la academia. Y recordemos que las actuaciones de esta noche, a excepción de los nominados, han sido:

Martin: "Tenía tanto que darte" (2008) de Nena Daconte

Juanjo: "La nave del olvido" (1970) de José José

Álvaro: "Please don't go" (1979) de Screamin' KC and the Sunshine Band

Cris y Lucas: "Todo de ti" (2021) de Rauw Alejando

Bea y Naiara: "Sweet but Psycho” (2020) de Ava Max

Paul y Ruslana: "Criminal" (2020) de Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45

Después de ver todas las actuaciones, el jurado ha propuesto como nominados a Cris, Bea, Lucas y Martin. Una vez conocidos los votos de los profesores y de los compañeros, las nominadas definitivas son Cris y Bea.