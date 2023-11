Anabel Pantoja habla como nunca del final de 'Sálvame': 'Me he quedado más tranquila'

Cinco meses después de su cancelación, Anabel Pantoja ha vuelto a hablar, una vez más, sobre su salida de ' Sálvame '. La sobrina de Isabel Pantoja ha sido la última invitada de 'Querido Hater', el podcast de Podimo presentado por Malbert. Durante la conversación, no ha dudado en hablar del final del programa de Telecinco y de su relación con 'Sálvame'.

"Cuando estaba en 'Sálvame' estaba guay porque ingresaba y trabajaba mucho, pero no trabajaba feliz", ha explicado Anabel Pantoja. "Yo trabajaba en Sálvame porque eran ingresos fáciles y cómodos. No puedo compararlo con un trabajo en supermercados, o bares, pero lo mío se multiplicaba por 100 porque iban a lo personal, me hacían daño en el alma. Supe llevarlo hasta que llegó un punto que dije: 'Si todo el mundo me critica y me hace putadas, ¿quién soy yo para seguir aquí?'", Anabel Pantoja.

De este modo, ha hablado de su marcha del programa de Telecinco : "No fue un abandono, siempre lo decía, pero al final seguía. Me ofrecieron ir a ' Supervivientes ' y ahí es cuando salí de 'Sálvame', porque cuando regresé, decidí no volver".

"De ahí he sacado grandes amigos. La repercusión que tengo ahora es a raíz de la combinación de mi apellido, de 'Sálvame' y de los directos de la pandemia. Pero cuando regresé de Supervivientes estaba de otra manera, con mucho dinero, tenía otras expectativas y no quería volver a sufrir. El motivo principal también fue el final de vida de mi padre, no se portaron bien y hoy en día nunca se los perdonaré", añadía Anabel Pantoja.

"Nunca me alegraré del final de 'Sálvame', te lo digo, pero es verdad que me he quedado más tranquila, no puedo mentirte. Pero eso se les escapó, Valde y el resto me han pedido perdón, pero el daño ya está hecho", Anabel Pantoja. Ha asegurado, además, que no echa de menos el programa: "Para trabajar no, echo de menos momentos con ellos y experiencias que he tenido, pero ahora mismo estoy bien".

Además, ha descartado participar en una segunda temporada de ' Sálvese quien pueda ': "Lo hemos comentado, pero no me veo ahí. Llevo mucho tiempo fuera y no me vería", dice Anabel.