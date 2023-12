Anabel Pantoja confirma por sorpresa el regreso de Jorge Javier a Telecinco

Jorge Javier Vázquez tendría un nuevo proyecto en Telecinco tras el final de ' Cuentos Chinos '. Tras meses desaparecido tras la cancelación de ' Sálvame ', el presentador catalán volvió a las pantallas el pasado mes de septiembre al frente del access prime time de la cadena. Sin embargo, 'Cuentos Chinos' pinchó, por lo que fue cancelado tras tan solo tres semanas en emisión.

De este modo, desde el pasado mes de septiembre, Jorge Javier no ha vuelto a aparecer en Telecinco. De hecho, la cadena ha aprobado multitud de programas de entretenimiento, pero ninguno ha sido para el catalán. Ni siquiera ' GH VIP ', que actualmente está en manos de Marta Flich .

Anabel Pantoja, no obstante, se ha sentado en el podcast de Malbert y ha hablado sobre el futuro del presentador. "¿No te da pena Jorge Javier, que ha pasado de ser número uno en audiencias, a que le han cancelado un programa?", preguntaba Malbert.

| Mediaset

"Le vi en la boda de mi prima Isa, fue el padrino. Yo con él siempre me he llevado bien, lo que le pasó le puede pasar a cualquiera. Al final, me llegan ciertas informaciones, y creo que él vuelve y vuelve por la puerta grande. Son tiempos y etapas", desvelaba por sorpresa Anabel Pantoja.

Por lo tanto, el regreso de Jorge Javier podría estar a la vuelta de la esquina. No sería de extrañar, de hecho, que Jorge Javier volviese a ponerse al frente de 'Supervivientes', que volverá a Telecinco previsiblemente en abril. Sin embargo, antes llegará 'GH DÚO', en enero, que aún tampoco cuenta con presentador confirmado.

Las nuevas apuestas de Telecinco para los próximos meses

| Mediaset

En una promo, Telecinco ha anunciado sus nuevas apuestas, como 'Celebrity School' con Christian Gálvez. También destaca la confirmación de 'GH DÚO' o la nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones' con Sandra Barneda. Así como un especial de 'Crónicas Marcianas', que de la mano de Xavier Sardà recordará el mítico late show.

Una de las novedades es 'La Mejor Generación', un formato musical presentado por Lara Álvarez. Así como '100% Únicos', donde personas con autismo entrevistan a figuras destacadas de nuestro país. En esta nueva etapa también habrá hueco para el regreso de 'El Pueblo' con su cuarta temporada o el especial por el aniversario de Julio Iglesias, que llega el lunes.