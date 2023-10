Ana Rosa señala directamente a Sonsoles y Antena 3 por lo que dice en directo

Ana Rosa Quintana sigue luchando día a día para intentar mejorar las audiencias de su programa. Tras liderar casi dos décadas en la mañana, la periodista está viviendo un complicado salto a la tarde. Lejos de conseguir el liderazgo, como ella misma esperaba, se ha posicionado como segunda opción, por detrás de 'Y ahora Sonsoles'.

Este lunes 9 de octubre, 'TardeAR' recibía a Federico Jiménez Losantos, que ha vuelto a pisar un plató de televisión después de 14 años para hablar de política y corazón. El periodista habló de todos los temas de actualidad, incluida la guerra de Israel, que fue uno de los contenidos del programa. Fue durante esta entrevista cuando Ana Rosa Quintana aprovechó para lanzar un mensaje a la competencia.

| Mediaset

“Ah, ¿qué tenemos que hacer una pausa? Gracias a Dios, tenemos publicidad", decía Ana Rosa. “Y que no nos falte, sí señor...”, respondía Losantos.

“Es verdad que compites peor, porque otros no tienen, pero los que tenemos estamos muy contentos de que nuestra empresa prospere y nos pague los sueldos a todos”, añadía la periodista. Un claro dardo a la competencia, ya que Antena 3 y La 1 no cuentan con publicidad. La 1, como cadena pública, no tiene nunca anuncios, mientras que Antena 3 ha blindado a Sonsoles Ónega ante la llegada de Ana Rosa Quintana a las tardes.

La entrevista a Federico Jiménez Losantos, no obstante, no ha provocado que 'TardeAR' mejore sus datos. El programa de Ana Rosa ha arrancado la semana manteniendo resultados en la tarde al marcar un 10,5% y 800.000 televidentes. No ha podido con 'Y ahora Sonsoles', que ha liderado su franja al marcar un 12,4% y 895.000 televidentes.

| Mediaset

Recordamos que Ana Rosa estará pasando por un mal momento, antes las flojas audiencias de 'TardeAR':"Para mí un fracaso sería perder con la competencia con la que coincidimos. Nosotros tenemos una primera parte que vamos a competir con culebrones, pero eso es otro formato. Creo que perder con la competencia, o con Jordi González o con Sonsoles Ónega, no me gustaría", eran sus propias palabras en una entrevista.