Ana Rosa hace balance de las audiencias y asegura estar 'contenta' con 'TardeAR'

Ana Rosa sigue llenando multitud de titulares por sus flojas audiencias en la tarde de Telecinco. La periodista abandonaba la mañana tras casi dos décadas de liderazgo para enfrentarse al reto de sustituir 'Sálvame'. Sin embargo, Ana Rosa no ha conseguido liderar con 'TardeAR' y está siempre por debajo de Sonsoles Ónega y su 'Y ahora Sonsoles'.

De este modo, a un mes del estreno de 'TardeAR', Ana Rosa ha hecho balance del estreno: "Estoy adaptándome y poquito a poco. Ya hasta adaptándome en los horarios, te cambia todo", ha dicho en declaraciones a Europa Press. "Las tardes son complicadas, hay cinco magazines a la misma hora, ahora cuatro, y hay que hacerse un huequito", añadía, haciendo referencia al cancelado 'La Plaza' de Jordi González en TVE.

| Mediaset

No obstante, ha asegurado estar "contenta" con 'TardeAR': "Me gusta mucho el programa, me gusta mucho lo que hemos hecho... y hay que pedir que la gente lo vaya conociendo poco a poco".

Sin embargo, estas declaraciones distan a las concedidas antes del estreno, cuando no admitía no liderar frente a la competencia. "Para mí un fracaso sería perder con la competencia con la que coincidimos. Nosotros tenemos una primera parte que vamos a competir con culebrones, pero eso es otro formato. Creo que perder con la competencia, o con Jordi González o con Sonsoles Ónega, no me gustaría", eran sus propias palabras en una entrevista.

| Mediaset

De hecho, la directora de 'TardeAR', Xelo Montesinos, ya justificaba las audiencias: "En estas pocas semanas que llevamos estamos en la media de la cadena y hasta ahora hemos mejorado la franja poco a poco. Soy de las que prefiere ir poco a poco a empezar muy bien y luego pegar un bajón", explica Xelo Montesinos.

"Con Ana Rosa nosotros ahora estamos en un 10% de media, pero tenemos mucho más público del que teníamos por la mañana. Además, Telecinco es una cadena que tiene una pausa de publicidad fundamental y ni La 1 ni Antena 3 tienen publicidad en esas franjas. Esto es importante", añadía, recordando que 'Y ahora Sonsoles' también ha suprimido la publicidad con la llegada de 'TardeAR'.