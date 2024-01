Ágatha Ruiz de la Prada la lía y amenaza con abandonar 'Bailando con las Estrellas'

Tan solo se ha sido el estreno, pero Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado el primer amago de abandono de 'Bailando con las Estrellas'. Telecinco ha emitido este sábado 13 de enero la primera gala del talent show de danza presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Una primera noche sin expulsiones en la uqe los concursantes han mostrado sus dotes de baile, pero también ha habido tiempo para las polémicas.

A mitad de la noche, Jesús Vázquez conectaba de manera inesperada con la sala de las estrellas porque una enfadada Ágatha Ruiz de la Prada amenazaba con abandonar. En opinión de la diseñadora, los miembros del jurado no habían sido justos a la hora de valorar tan negativamente su actuación. Y es que consideraba que no habían tenido en cuenta el hecho de que ella no hubiese practicado baile nunca antes.

"La verdad es que yo antes de que me echéis prefiero irme yo solita. Yo no he venido aquí para esto, esto no es lo que habíamos hablado, estáis haciendo justo lo contrario. No me parecen justas las palabras del jurado, de ese chico bailarín que no sé ni quién es", decía visiblemente enfadada

| Mediaset

El compañero de baile de Ágatha apoyaba a su compañera lanzándole a los miembros del jurado una dura crítica. "Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes. No es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha", sentenciaba.

"Es que están haciendo lo contrario de lo que me han dicho, no soy tonta. Me han dicho vamos a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser", añadía Ágatha Ruiz de la Prada. Pese a los intentos de Jesús Vázquez y Valeria Mazza, la diseñadora de moda dejaba a todos con la palabra en la boca y abandonaba el plató de 'Bailando con las Estrellas'.

Tras marcharse del backstage, Blanca Li, la presidenta del jurado se dirigía a Ágatha Ruiz de la Prada. "Quiero aclarar que estamos dando a cada uno los votos pensando donde empiezan hoy, pero quedan 13 programas. Al que le hemos dado un 9 la semana que viene le valoraremos desde ahí y Ágatha si tiene un 2, 3 o un 4 lo que va a hacer es subir", decía.

| Mediaset

Quien peor se ha tomado el abandono de Ágatha Ruiz de la Prada ha sido su amiga Antonia Dell’Atte. Pese a que ha sido la única que ha valorado muy positivamente su actuación, ha afeado el comportamiento de su compañera por "dejar tirados a los trabajadores del programa". "Esto es una tremenda falta de respeto a todos los que trabajan aquí, lo has hecho fantásticamente bien, pero esto que has hecho no está bien", añadía.

Recordamos que 'Bailando con las Estrellas' ha liderado su franja de emisión con un estupendo 13,3% y 1.226.000 espectadores. El talent show, que mejora los datos de ' Got Talent ', ha liderado en target comercial con un 12,6% y en casi todos los targets de edad. A lo largo de la noche, además, han pasado por 'Bailando con las Estrellas' más de 4,6M de espectadores únicos.