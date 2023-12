La 1 vuelve a reducir la emisión de '4 Estrellas' en tan solo dos días

La 1 vuelve a reducir la emiisón de '4 estrellas' a la mitad. La serie que se emite en el access prime time vuelve a repetir la estrategia de la semana pasada y se emitirá únicamente lunes y martes. Unos capítulos en los que '4 Estrellas' está llegando al final de su primera temporada, cargada de intrigas y tensiones hasta el último momento.

De este modo, La 1 emitirá el miércoles la película "Madres paralelas" de Pedro Almodóvar en prime time. En cuanto al jueves, el access seguirá siendo para 'No sé de qué me hablas' de Mercedes Milá a Inés Hernand. Posteriormente, La 1 emitirá un especial de 'Lazos de Sangre' sobre Lola Flores.

De este modo, en cuanto al capítulo del lunes de '4 Estrellas', la inminente reaparición de Ricardo Lasierra se une a la posibilidad de que Ángel también sea hijo suyo, lo cual podría cambiar significativamente la vida de la familia. La ruptura de Luznhoa, la pareja estrella de la serie, sigue coleando por el acercamiento entre David y Ainhoa. Y, pese a su reciente boda, Marta se ha dado cuenta de que no ha conseguido cambiar a Julio, lo cual lleva a un nuevo choque entre ellos.

| RTVE

Las hermanas Lasierra han recibido un mensaje de su padre: Ricardo vuelve a Vera del Rey. Pero eso abre varias preguntas: ¿Por qué decide regresar Ricardo después de su huida?. Y, más allá de eso, con todo el daño que les ha hecho, ¿estarán dispuestas a recibirle de buen grado?

El capítulo del martes de '4 Estrellas'

En el capítulo del martes, aunque Silvia está por la labor de organizar una cena familiar para recibir al patriarca, Luz no tiene mucho ánimo para celebraciones. La incipiente relación entre David y Ainhoa está siendo demasiado para ella, que no puede parar de llorar y rebozarse en su tristeza. Martínez y Menchu están cada vez mejor y la pareja va a dar un nuevo paso: el guardiacivil quiere que su novia y su madre se conozcan. A perro flaco todo son pulgas y, si no, que se lo digan a Arturo: a su separación de Felisa se le suma un problema de los gordos en el Ayuntamiento.

| RTVE

Apenas hace unas semanas que Marta y Julio contrajeron matrimonio, pero siguen viviendo por separado y sus diferencias vuelven a salir a la luz cuando surge de nuevo la conversación sobre tener hijos. ¿Están los dos en el mismo punto? ¿Tiene futuro esta pareja? Mientras tanto, Luz lleva cada vez peor su ruptura con Ainhoa y la nueva relación que ésta parece tener con David, por lo que se plantea dejar el restaurante.

La familia Lasierra al completo está pendiente de la prueba de ADN que certificará si Ángel es también hijo de Ricardo. Y Menchu, que acaba de conocer a su suegra, está viendo peligrar su relación con Martínez. Y es que Gloria, la madre del guardiacivil, tiene una manera de pensar chapada a la antigua, y no ha dado el mejor recibimiento a la novia de su hijo. ¿Cambiará algo en su segundo encuentro? ¿Moverá ficha Martínez?