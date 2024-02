Mercedes Milá no convence en su regreso a La 1: así ha funcionado en audiencias

Mercedes Milá no ha conseguido atraer a la audiencia en su regreso a La 1. Junto a Inés Hernand, la periodista ha presentado 'No sé de qué me hablas', un programa de entrevistas que pretendía ser desenfadado e imprevisible. Con el archivo de entrevistas históricas de Mercedes Milá, pretendía explicarle a la gente joven cómo era el pasado del país y entender cómo es el presente a través conversaciones espontáneas.

Cada episodio ha contado con dos invitados. En algunas ocasiones, personas que Mercedes Milá entrevistó hace décadas como José María García o Carmen Maura. Además de otros que la periodista ha entrevistado por primera vez, como Dani Rovira, Palomo Spain o Nerea Pérez de las Heras.

| RTVE

De este modo, 'No sé de qué me hablas' ha mediado un flojo 8% de share y 843.000 espectadores. El programa se ha emitido en varias franjas, como el access del jueves, donde movió alrededor del 6%, creando malestar en la audiencia de La 1 al retirar '4 estrellas'. Tras estos malos resultados, La 1 lo trasladó al late night del miércoles, después de la Copa del Rey, donde consiguió subir al doble dígito.

Su programa más visto fue el del estreno el 30 de noviembre con 1.153.000 espectadores, siendo el único en superar el millón de espectadores. El más competitivo, sin embargo, fue el sexto, el 18 de enero, en pleno late night, marcando un 11,2% de share.

En cuanto al menos visto fue el último, con Pedro Almodóvar y Asier Etxandía, al enganchar a tan solo 556.000 espectadores, la mitad de la audiencia del día de su estreno. Finalmente, el programa menos competitivo fue el tercero, con un 6,4% de cuota, en el tercer programa con Rossy de Palma y Javier Gurruchaga.

| RTVE

Por lo tanto, tras estos flojos resultados, todo apunta a que 'No sé de qué me hablas' no conseguirá su renovación en La 1. Sin embargo, se desconoce si Mercedes Milá seguirá ligada a la cadena con nuevos proyectos. Recordamos que 'No sé de qué me hablas' ha sido su regreso a la corporación tras su paso por Movistar Plus+ con formatos como 'Scott y Milá' o ¡Milá vs Milá'