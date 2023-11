Las audiencias de ayer dejan claro por qué Joaquín Prat no es el rey de la mañana

Malas noticias para Joaquín Prat tras recibir las audiencias de ayer. Tras el salto de Ana Rosa a las tardes, el presentador está al frente de 'Vamos a ver' en las mañanas de Telecinco . Joaquín Prat ahora comparte la franja matinal con Ana Terradillos, que presenta 'La Mirada Crítica' de 9h a 10:30h.

De este modo, las audiencias de la mañana de Telecinco han bajado ligeramente tras el adiós de Ana Rosa. De hecho, Telecinco tomó hace un mes una decisión con 'Vamos a ver' de Joaquín Prat para intentar maquillar sus audiencias: partir el programa. El primer bloque, de 10:30h a 13:30h, lidera habitualmente las audiencias, mientras que el segundo, de 13:30h a 15h, no puede contra 'La Ruleta de la Suerte' de Antena 3 .

| Mediaset

No obstante, las audiencias de ayer han dado una mala noticia a Joaquín Prat, que ha perdido el liderazgo a favor de 'Al Rojo Vivo' (15,1% y 621.000). 'Vamos a ver' marcaba un 13,7% de share y 408.000 seguidores, perdiendo 2,4 puntos respecto al día anterior, cuando lideraba con un 16,1% y 474.000. No obstante, no deja de ser el programa con mayor cuota de share del día en Telecinco .

De hecho, 'La Mirada Crítica' consiguió un mejor resultado, al anotar su tercer mejor dato histórico con un 14,1% y 306.000. El resto de matinales, 'Espejo Público' (13% y 343.000) fue tercera opción, mientras 'La Hora de La 1 ' (11,9% y 250.000) destaca ante la bajada de 'Mañaneros' (7,6% y 249.000). Finalmente, 'En Boca de Todos' subió en Cuatro a un 5,1% y 283.000.

El segundo bloque de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat, como es habitual, sigue sin destacar con un 11% de cuota y 764.000 seguidores. Sigue muy lejos de 'La Ruleta de la Suerte', que lidera desde Antena 3 con un 20,3% y 1.520.000 espectadores.

| Mediaset

Por lo que respecta a la tarde de Telecinco , 'Así es la vida' (8,9% y 853.000) sigue sin destacar sn sobremesa. ' TardeAR ' (10% y 861.000) está en el doble dígito, pese a que no puede contra ' Y ahora Sonsoles ' (11,4% y 989.000). Finalmente, 'Reacción en Cadena' (9% y 970.000) baja frente al liderazgo con distancia de 'Pasapalabra' (18,6% y 2.042.000).

En cuanto a los datos diarios, Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 8 de noviembre con un 13,9% de share. Telecinco es segunda con un 9,5%, mientras La 1 se queda cerca con un 9,2%. laSexta con un estupendo 7,9% está por encima de Cuatro , que cierra la lista con un 5,4%.