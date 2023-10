Las audiencias de ayer dan una buena noticia a Ion Aramendi y su 'Reacción en Cadena'

Ion Aramendi recibe la mejor de las noticias tras las audiencias de ayer. El presentador se ha convertido en uno de los rostros principales de Telecinco por su presencia en el concurso 'Reacción en Cadena' y el debate de 'GH VIP'. Dos formatos que son grandes apuestas de la cadena, pero que no consiguen liderar en audiencias.

Sin embargo, cada vez funcionan mejor. Recordamos, de hecho, que Telecinco decidió cancelar 'Reacción en Cadena' en verano y tendría que haber finalizado sus emisiones en julio. Sin embargo, la subida en audiencias del concurso provocó su renovación y que, en cambio, fuese '25 Palabras' de Christian Gálvez el cancelado.

| Mediaset

No obstante, Ion Aramendi no para de recibir buenas noticias gracias a 'Reacción en Cadena'. El concurso encadeja máximo tras máximo y este jueves 19 de octubre conseguía nuevo récord histórico con un 11% de share y 1.200.000 espectadores. Además, también ha liderado en target comercial con un 13,2% de share.

De hecho, este resultado es muy importante, ya que 'Reacción en Cadena' hace frente sin problemas a 'Pasapalabra' en target comercial. Este es el dato asociado al atractivo del formato para los anunciantes. Por lo tanto, 'Reacción en Cadena' en Telecinco es más atractivo publicitariamente hablando que 'Pasapalabra' en Antena 3.

Cabe destacar que 'Reacción en Cadena' debe su subida en audiencias a Los Mozos de Arousa. Tras la llegada del grupo gallego, que recientemente ha superado los 100 programas, los datos se dispararon. El público ha cogido un gran cariño al trío de concursantes, que cada día generan multitud de memes en redes sociales.

| Mediaset

Sin embargo, Ion Aramendi no cuenta con la misma suerte con el debate de 'GH VIP'. El reality de Telecinco no está destacando en audiencias y no puede hacer frente a 'La Película de la Semana' de La 1 los domingos. En cambio, esta semana, el debate (10,6% 837.000) de Aramendi pudo con la oferta de Antena 3 en la franja (10,3%), a la que duplicó en target comercial (10,9% vs 5,1%).

Una vez acabe este debate, se desconoce si Ion Aramendi seguirá teniendo proyectos en el prime time de Telecinco. Por el momento, los presentadores de 'Supervivientes' aún son una incógnita, ya que quedan meses para la llegada del reality de supervivencia.