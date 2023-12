Audiencias: 'GH VIP' lidera con máximo frente al desenlace de 'Cristo y Rey'

La final de 'GH VIP' sube a máximo en audiencias y lidera la noche con un fantástico 15,2% de share y 1.160.000 espectadores. Por su parte, ' El Hormiguero ' lidera en el access prime time con Cristina Pedroche con un estupendo 15,2% de cuota y 2.035.000 seguidores. Justo después, el final de 'Cristo y Rey' es segunda opción de la noche con un 11,9% y 1.100.000.

La película "Quantum of Solace" no destaca en La 1 con un 8% de share y 787.000 televidentes. En el access, sigue sin funcionar en audiencias 'No sé de que me hablas' se queda en un flojo 6,9% y 927.000 fieles.

En las cadenas secundarias, 'Horizonte' se mantiene en Cuatro a un 6,1% y 463.000 espectadores. Además, 'First Dates' (7,7% y 1.020.000) está por debajo de 'El Intermedio' (7,9% y 1.055.000) de laSexta.

'En Boca de Todos' sube a su segundo mejor dato

| Mediaset

'Así es la vida' no destaca en audiencias en la sobremesa con un 9,4% de share y 857.000 seguidores. 'TardeAR' se mantiene en un 10,4% y 878.000 espectadores. No puede contra 'Y ahora Sonsoles', que lidera su franja también con subida con un 11,6% y 994.000 televidentes.

El liderazgo de la tarde es para 'La Promesa' con un 12% de cuota y 1.001.000 seguidores. En cuanto a 'Amar es para siempre', lidera su franja con un 11% y 1.010.000 en Antena 3. Justo antes, 'Pecado Original' consigue un buen 11,3% y 965.000 espectadores.

En cuanto a 'Pasapalabra', arrasa en audiencias desde Antena 3 con un gran 18,6% y 2.005.000 fieles. 'Reacción en cadena' (9,1% y 964.000) sigue bien en audiencias en Telecinco. 'Aquí la Tierra' consigue un 11,9% y 1.330.000 seguidores.

| Atresmedia

'Aruser@s' lidera en la mañana con un gran 18,1% de cuota y 420.000. Por su parte, 'La Mirada Crítica' (12,6% y 284.000) sigue en sus datos, mientras 'Vamos a ver' lidera su primer bloque con un estupendo 14,6% y 421.000. 'En Boca de Todos' sube a su segundo mejor dato histórico con un 6,1% y 317.000 espectadores en Cuatro.

Asimismo, 'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con un estupendo 21,7% y 1.522.000 en Antena 3. Justo antes, lidera 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' con un 18,6%. El informativo más visto del día es 'Antena 3 Noticias 2' congregando a 2.197.000 fieles con un 17,5% de share

Antena 3 lidera el día en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 21 de diciembre con un 13,7% de share. Telecinco es segunda con un 10,7%, mientras La 1 sigue tercera con un 9,2%. laSexta con un estupendo 6,9% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5,2%.

En el ranking mensual, Antena 3 es líder de diciembre con un 12,6% de cuota media. Telecinco sube la segunda posición con un 10,2%, mientras La 1 es tercera con un 9,3%. laSexta con un 6,1% supera a Cuatro, que se queda en un 5,5%.