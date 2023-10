Las audiencias de ayer dictamina si el público aún quiere a Adela después de 'Sálvame'

Adela González está inmersa en una nueva etapa tras el final de 'Sálvame', que no está consiguiendo funcionar en audiencias. La periodista, acompañada de Boris Izaguirre, tiene la tarea de hacer frente a 'Fiesta' de Telecinco en la tarde de los sábados. De 15:30h a 20h está al frente de 'Más Vale Sábado', un nuevo programa en directo con la actualidad entretenimiento.

Cada semana, Boris y Adela entrevistan a varias personalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte o la comunicación, como a Pastora Soler este sábado 7 de octubre. Hay, además, una sección del tiempo y de cocina. Entre los colaboradores destacan los periodistas Alberto Guzmán, María Lamela, Karleme Izaguirre o Andrea Levy, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

| Atresmedia

Recordamos, además, que Adela González ha regresado al programa en el que ya trabajó como sustituta en 2016. "Quiero dar las gracias a Atresmedia por confiar en mí. Cuando me hablaron de este proyecto me pareció un bombón y lo es", decía.

Sin embargo, las audiencias no están acompañando a Adela González en esta nueva etapa. 'Más Vale Sábado' no ha conseguido funcionar en audiencias, más allá de su estreno, y caía a mínimo en audiencias ayer con un horrible 3,3% de cuota y 274.000 espectadores. Unos datos con los que no consigue hacer frente a 'Fiesta' (10,6% y 853.000) de Emma García, que lidera desde Telecinco.

De hecho, 'La Roca' los domingos está consiguiendo funcionar mejor que 'Más Vale Sábado'. El pasado 1 de octubre, conseguía un 4,8% de cuota y 420.000 espectadores. Además, Adela González no se acerca ni de lejos a Alfonso Arús, que en marzo despidió su 'Aruser@s Weekend' con un buen 5,9% de cuota y 547.000 seguidores.

Cabe destacar, no obstante, que 'Más Vale Sábado' arranca su emisión a las 15:30h con un un 1,8% de share. Sin embargo, consigue a lo largo de sus cuatro horas y media de emisión picos por encima del 6% de cuota.

| Atresmedia

Estos datos llevaron a laSexta a marcar un 4,5% en el día, muy por debajo de Cuatro (5,8%). El liderazgo del sábado ha sido para La 1 (10,7%), con Telecinco segunda (10,1%) y Antena 3 (9,6%) cayendo a tercera posición. Los datos de 'Password' de Cristina Pedroche han provocado que Antena 3 empeore sus audiencias los sábados.