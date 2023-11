Así supera Sonsoles Ónega a Ana Rosa cada tarde: las audiencias de la semana

La guerra por el liderazgo de la tarde se ha intensificado esta temporada con la llegada de Ana Rosa como sustituta de 'Sálvame' en Telecinco. La cadena de Mediaset ha intentado reforzar su franja vespertina apostando por la que había sido reina de las mañanas durante dos décadas. Sin embargo, la audiencia no ha seguido a Ana Rosa en la tarde, que está consiguiendo muy malos resultados de audiencia.

De este modo, la principal rival de Ana Rosa es Sonsoles Ónega. La periodista, que hasta que saltó a Antena 3 formaba parte de Unicorn Content, lidera sin problemas su franja de emisión. Es por ello que 'TardeAR' se encuentra en segunda posición e incluso, en ocasiones puntuales, ha caído a tercera, también por debajo de La 1.

De 18:00h a 19:48h, la franja de coincidencia de los dos programas, 'Y ahora Sonsoles' consigue un 11% y 978.000 espectadores, mientras que 'TardeAR' se queda en un flojo 8,7% de cuota y 781.000 seguidores. Por lo tanto, Sonsoles Ónega aventaja en 2,3 puntos y 197.000 televidentes a Ana Rosa Quintana. Unos resultados de audiencia que dejan en muy mal lugar a Ana Rosa, que llegaba a las tardes teniendo por segura la victoria frente a todos sus rivales.

No obstante, cabe destacar que estos datos tampoco dejan en el mejor lugar a Sonsoles Ónega. En su franja completa, 'Y ahora Sonsoles' ha mediado esta semana un 12,4% de share y 1.062.000 televidentes. De este modo, se demuestra cómo mejora su audiencia el programa en sus últimos 15 minutos gracias a 'Pasapalabra', ya que la gente conecta antes con Antena 3 esperando al concurso.

En cuanto a Ana Rosa Quinta,a pese a las malas audiencias, ha dejado claro que está contenta con 'TardeAR'. "Me gusta mucho el programa, me gusta mucho lo que hemos hecho... y hay que pedir que la gente lo vaya conociendo poco a poco", decía en una entrevista.

Sin embargo, estas declaraciones distan a las concedidas antes del estreno, cuando no admitía no liderar frente a la competencia. "Para mí un fracaso sería perder con la competencia con la que coincidimos. Nosotros tenemos una primera parte que vamos a competir con culebrones, pero eso es otro formato. Creo que perder con la competencia, o con Jordi González o con Sonsoles Ónega, no me gustaría", eran sus propias palabras en una entrevista.