Antena 3, dos años de liderazgo y de un cambio histórico en televisión

Por primera vez en la historia, Antena 3 consigue dos años ininterrumpidos de liderazgo. Durante una década parecía que el modelo de Telecinco era incombustible, pero nada más lejos de la realidad. Y es que la televisión ha cambiado y mucho en los últimos dos años.

El último mes en el que Antena 3 fue segunda fue octubre de 2021. En aquel mes se quedó a 0,7 puntos de Telecinco, que lideró. Ahora, en octubre de 2023, Antena 3 aventaja en 3 puntos a Telecinco, que ha caído a tercera, y en 2,3 a La 1. Además, mantiene una audiencia fiel, ya que en 23 de los últimos 24 meses ha estado por encima de los 12 puntos de media, tan solo estando por debajo en agosto.

Un liderazgo que consigue gracias a triunfar en todos los ámbitos: información, entretenimiento y ficción. Porque Antena 3 cuenta con los programas más vistos de la televisión: 'Antena 3 Noticias', 'El Hormiguero', 'Pasapalabra', 'La Ruleta de la Suerte'... Concretamente, consigue el 81% de las 500 emisiones más vistas de estos dos últimos años, La 1 el 15,8% y Telecinco tan solo el 3,2%

| Atresmedia

Asimismo, Antena 3 es la cadena por la que más gente pasa casa día, una media de 12,6 millones de espectadores frente a los 10,4 millones de Telecinco. El canal de Atresmedia ha sido el más visto en el 80% de los días. En estos dos años, Antena 3 ha sido líder de la sobremesa en el 99% de días, líder del prime time en el 78% de días y líder de la tarde en el 67% de los días.

De hecho, uno de los grandes hitos de estos últimos dos años ha sido conquistar la tarde, que durante años estuvo en manos de Telecinco. Antena 3 ha reforzado esta franja con la llegada de 'Pasapalabra' en mayo de 2020, 'Tierra Amarga' en julio de 2021 y 'Y ahora Sonsoles' en octubre de 2022. Telecinco, en cambio, lejos de mejorar, ha cancelado 'Sálvame' tras 14 años de liderazgo, perdiendo el control de la franja tras apostar por Ana Rosa.

Tampoco podemos olvidar la gran apuesta por el entretenimiento de Antena 3 en prime time, creando nuevas marcas de éxito. Con el incombustible 'El Hormiguero' como telonero, ha apostado fuerte por programas internacionales como 'La Voz', 'Mask Singer', 'The Floor', 'Atrapa un Millón', 'Password', 'Veo como cantas', 'El Circulo de los Famosos'... Todo sin olvidar los formatos propios como 'Tu cara me suena', 'El Desafío', 'Joaquín, el novato' o 'Hablando en Plata'. Todo con más o menos acierto, por sin probar y estrenar no se consiguen los éxitos.

| Atresmedia

Este éxito se ha extendido a todo el grupo. Atresmedia, a pesar de tener un canal menos, ha liderado en 21 de los últimos 24 meses. La distancia hace dos años sólo era de una décima y ahora mismo están a 1,5 puntos como grupo.